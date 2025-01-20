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Altun Gıda halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üreticisi ile ihracatçılarından Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Haber Merkezi
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Altun Gıda halka arz için SPK’ya başvuru yaptı
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Altun Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yaptı.

Halka arzda şirket sermayesi 127 milyon liradan 142 milyona çıkarılacak. Sermaye artırımını temsil eden 15 milyon adet pay ile ortaklara ait 5 milyon adet hisse halka arz edilecek. Halka açıklık oranı yüzde 14 olacak.

Satışlarının yüzde 98'i ihracata yönelik olan şirket, başta narenciye ürün grubu içinde yer alan limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç üretimi yapıyor, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor. Altun Gıda, sektörde ihracat sıramalasında ilk beşte yer alıyor.

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, "Başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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