Aracı kurumların en çok önerdiği hisseler

Foreks Haber tarafından takip edilen 28 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen 5 hisse senedi önceki rapora göre değişmedi. Sadece ilk iki sıra içinde bir yer değiştirme oldu.

Ekim ayı başında yayınlanan raporda ilk sırada yer alan Turkcell (TCLL), koltuğunu Türk Hava Yolları'na (THYAO) kaptırdı.

THY 19 aracı kurum, bankanın model portföyünde yer alırken, Turkcell 18 portföyde kendisine yer buldu. Migros (MGROS) 17, BİM (BIMAS) 15 ve Akbank (AKBNK) 11 model portföyde yer aldılar.

Bu hisseleri 10 model portföyde yer alan Mavi Giyim (MAVI) ve Koç Holding (KCHOL), 9 portföyde yer alan Sabancı Holding (SAHOL) ve 8 model portföyde yer alan Tüpraş (TUPRS) ile 7 model portföyde yer alan Coca-Cola İçecek (CCOLA), Ford Otosan (FROTO), Garanti Bankası (GARAN), TAV Havalimanları (TAVHL), Türk Telekom (TTKOM) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) izledi.

28 model portföyde toplam 68 farklı hisse senedi yer buldu.

Hedef fiyatlar ne oldu?

En beğenilen hisse olan THY için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 445,69 TL oldu. Turkcell için ortalama hedef fiyatı 139,6 TL, Migros için 696,08 TL, BİM için 658,63 TL, Akbank için 78,77 TL, Koç Holding için 307,71 TL Mavi Giyim için 140,21 TL, Sabancı Holding için 135,527 TL, Tüpraş için 220,23 TL, Coca-Cola İçecek için 82,99 TL, Ford Otosan için 1394,17 TL, Garanti Bankası için 157,78 TL, TAV Havalimanları için 364,5 TL ve YKB için 42 TL oldu.