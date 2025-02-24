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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamlarken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,08, CAC 40 yüzde 0,78 değer kaybederken, FTSE MIB 30 yüzde 0,13 ve DAX 40 yüzde 0,62 yükseldi.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 553,39 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 8.090,99 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 38.472,56 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 artışla 22.425,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde yatay seyrederek 8.658,98 puan olarak gerçekleşti.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.11 itibarıyla yüzde 0,182 artarak 1,048 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif seyirle başlarken, Avrupa borsaları haftanın ilk gününü karışık seyirle tamamladı.

Yatırımcıların odağında Almanya'daki erken genel seçimlerin sonuçları yer aldı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya'da kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu bir ekonomi ortamında göreve başlayacağını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5'e yükseldi.

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