Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 değer kazanarak 514,67 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 7.489,35 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 20.340,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 artışla 34.938,9 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 8.245,28 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,037 seviyesinde bulunuyor.

Volvo Cars'ın hisseleri, 2024 için rekor satış açıklamasının ardından yüzde 9,2 artış gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre ise, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

Öte yandan İngiltere'de Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.