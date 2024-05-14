Bankalarda yükseliş yüzde 2'yi aştı
Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde primli seyrederken; bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 2'yi aştı.
Borsa İstanbul, dün günü kayıpla tamamlarken; yeni güne yükselişle başladı. Uzmanlar, son günlerde gerileyen hacim ve 10.370’in aşılamamasıyla başlayan düşüşün, beklenen düzeltmenin devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti. Öte yandan, 9850 puanın beklenen düzeltmede ilk kritik eşik olacağının altı çizildi.
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098 puandan başlarken; saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,31 primle 10.088 puanda bulundu.
Bankacılık endeksi gün içinde yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşırken; şu dakikalarda yüzde 1.85 artışla 13.263 puanda işlem görüyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan destek konumunda bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055 puanla günü tamamlamıştı.