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Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi AŞ paylarına 16 Ekim 2024 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında
BİST, (BURCE) Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi AŞ'ye kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E payları 17/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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