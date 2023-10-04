BIST 30’un 26’sı yatırımcısını enflasyona karşı korudu

Emircan YAMAN / İSTANBUL

BIST 30 endeksine dahil olan hisse senetlerinden 26 tanesi enflasyona karşı reel getiri sağlarken, 4 tanesi ise nominal olarak artış göstermesine rağmen reel olarak kayıp yaşadı. Reel anlamda kâr elde eden 26 hisseden 6 tanesi ise yüzde 100’ün üzerinde yıllık reel getiri sağlamayı başardı.

Reel getiride şampiyon Astor Enerji

BIST 30’a dahil olan hisseler arasından en yüksek reel getiri henüz Ocak 2023’te borsada işlem görmeye başlayan Astor Enerji oldu. Nominal olarak yıllık yüzde 868 getiri sağlayarak 2 Ekim seans kapanışında 133,10 TL düzeyine çıkan hissenin yıllık reel getirisi ise yüzde 499,26 oldu.

Astor Enerji’yi yüzde 473,58 nominal, yüzde 255,09 reel getiri elde ederek 79.90 TL hisse fiyatına ulaşan Oyak Çimento takip etti. Oyak Çimento’yu yüzde 209,54 reel getiri ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 114,02 reel getiri ile Tüpraş, yüzde 105,62 reel getiri ile Pegasus Hava Yolları, yüzde 102,03 reel getiri ile Türk Hava Yolları, yüzde 94,18 reel getiri ile Türkiye İş Bankası, yüzde 92,89 reel getiri ile Koza Altın, yüzde 88,35 reel getiri ile Koç Holding ve yüzde 86,36 reel getiri ile Tofaş Otomotiv takip etti.

BIST 30 firmaları arasından en iyi performans gösteren 10 firmanın iki tanesi enerji, iki tanesi havacılık, bir tanesi çimento, bir tanesi madencilik, bir tanesi otomotiv, bir tanesi teknoloji ve bir tanesi bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyor bir tanesi ise holding.

BIST 30 firmaları arasından 4’ü ise nominal olarak pozitif getiri sağlamasına rağmen enflasyona yenildi. BIST 30 hisseleri arasından en zayıf performansı gösteren Hektaş yüzde 11,40 nominal getiri sağlamasına rağmen enflasyona karşı yüzde 31,03 reel kayıp yaşadı. Hektaş’ı yüzde 43,34 nominal getiri ile yüzde 11,26 reel kayıp yaşayan Erdemir, yüzde 55,51 nominal getiri ile yüzde 3,72 reel kayıp yaşayan Petkim ve yüzde 56,90 nominal getiri ile yüzde 2,86 kayıp yaşayan SASA takip etti.