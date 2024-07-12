BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde değişiklik
Borsa İstanbul, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
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BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde değişiklik yapıldı.
Konuya ilişkin Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde 01/08/2024 – 31/10/2024 dönemi için gösterilen değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir." denildi.