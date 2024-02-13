Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da rekor serisi sürerken, haftanın ikinci işlem gününe de yeni zirvesinden başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselerek 9217 puanla rekor seviyeden başlarken; sonrasında dalgalı bir seyirde ilerliyor. BIST 100 endeksi, saat 10.32 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 9160 puan seviyesinde hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,45 kayıpla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9300 ve 9450 seviyeleri direnç, 9100 ve 9000 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 9174 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.