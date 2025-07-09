Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.008,49 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Trump, gümrük vergisi gerilimini yeniden tırmandırdı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.