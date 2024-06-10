Borsa İstanbul kritik seviyenin altında

Borsa İstanbul, 21 Mayıs'ta tarihinde ilk kez 11 bin puanın üzerini görmesinin ardından, değer kaybında hareket ediyor. BIST 100 endeksinin bu süredeki kaybı yüzde 10'a yaklaşırken; endeks bugünkü işlemlerde kritik ve psikolojik seviye olan 10 bin puanın altını gördü. Uzmanlar, 9400 seviyesine doğru kâr satışlarının sürebileceğini belirtiyor.

9986 - 10.142 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,39 azalışla 9997 puanda bulundu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puan destek, 10.200 ve 10.300 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Günün önemli verileri

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.