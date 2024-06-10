Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verisinin ardından keskin satışların görülmesinden sonra yeni haftaya yatay negatif başladı.

Küresel piyasalar, ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta düzenlenecek para politikası toplantısını yakından takip edecek.

2287 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 kayıpla 2288 dolarda işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın şu sıralarda, yüzde 0,04 primle 2383 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 3.965,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 7.923,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 15.825,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.796,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.685,46 TL