Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,37 puan artışla 10.941,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,86 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.