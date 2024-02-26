Borsa İstanbul rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul, 8 haftadır aralıksız pozitif tarafta hareket ederken; yeni haftaya yükselişle başlasa da, şu dakikalarda değer kaybında hareket ediyor.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,39 değer kazanarak 9411 puandan başlarken; gün içi tarihi rekor seviyesini 9450 puana taşıdı. Endeks, saat 11.44 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 9360 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,86 ve yüzde 0,02 kayıpla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9450 ve 9500 seviyeleri direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de düşüş eğilimini sürdürürken; 284 baz puana kadar geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu dakikalarda ise, 288 baz puanda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9374 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.