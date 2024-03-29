Borsa İstanbul yeniden negatif
Borsa İstanbul, dünkü kuvvetli yükselişin ardından bugün yeniden negatif tarafa geçti. BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9350 seviyeleri direnç, 9000 ve 8900 puan destek konumunda bulunuyor.
Borsa İstanbul, yerel seçim sonrası son işlem gününde negatif seyirde hareket ediyor. Borsa, 4 günlük aralıksız düşüşüne dün ara vermişti.
BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,50 değer kazanarak 9125 puandan başlarken; 9055 - 9154 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 12.28 itibarıyla yüzde 0,07 kayıpla 9072 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,59 düşüşle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9350 seviyeleri direnç, 9000 ve 8900 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9079 puandan tamamlamıştı.