Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,22 oranında değer kaybıyla 10 bin 898,70 puandan kapadı. Endeks, 24-28 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 816,41, en yüksek ise 11 bin 032,53 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası son haftalarda olduğu gibi kalıcı olamadı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,54 oranında, holding endeksi ise yüzde 0,58 oranında değer kazandı. Sanayi endeksi geçtiğimi hafta kapanışa göre bu hafta yüzde 2,76 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 20,91 artışla Halk Bankası (HALKB) oldu. Onu yüzde 17,55 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 13,01 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

En çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 16,26 ile Batı Çimento (BTCIM), yüzde 13,08 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 12,65 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 836 milyar 304 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) yine ilk sırada gelirken, 583 milyar 380 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 476 milyar 400 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 619 milyar 328 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 48 milyar 150 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 36 milyar 592 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 35 milyar 576 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.