Borsa İstanbul'da negatif seyir

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı haftaya primli başladı. Uzmanlar, bu hafta volatil seyrin yüksek olabileceği konusunda yatırımcıları uyarırken, kısa vadeli işlemlerdeki riske dikkat çekti. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 30,87 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 4532 puana çıkarken, sonrasında değer kaybına yöneldi. Endeks, gün içinde 4447-4556 bandında hareket etti ve saat 13.08 itibarıyla yüzde 0,18 oranında düşüşle 4492 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4500 ve 4400 seviyeleri destek, 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,43 değer kaybederek günü 4501 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 1'i aştı

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 1,48 ve yüzde 1,03 oranında düşüşle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,23 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda temkinli seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.