Borsa İstanbul'da primli seyir

Borsa İstanbul, dün gün içi ve kapanış zirvesini yenilerken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve şahin mesajlarının ardından dalgalı bir seyirde hareket etti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana kadar geriledi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 değer kazanarak 9361 puandan başlarken; saat 13.08 itibarıyla yüzde 0,45 yükselişle 9389 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33 azalırken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 0,36 kazançla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9400 ve 9500 seviyeleri direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9347 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9406 puana taşıdı.