Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11 bin 195 puana çıkarken, sonrasında da yükselişini sürdürdü ve 13 ay aranın ardından tarihi zirvesini 11 bin 301 puana çekti. BIST100 endeksi, saat 11.18 itibarıyla yüzde 1,34 yükselişle 11 bin 281 puanda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandırırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,58 ve yüzde 0,70 oranında yukarı yönlü hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Hangi gelişmeler destekledi?

Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun da yatışmasıyla jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve etkin yürütülen para politikaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesi yurt içi piyasalarda risk iştahının yükselmesine katkı verdi.

TCMB toplam rezervlerinde de iyileşme sürerken, geçen hafta açıklanan 8 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre brüt rezervler 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektör birincisi finansal kiralama faktoring oldu

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2025 başından bu yana spor ve sigorta sektörleri dışında tüm sektörler kazandırırken, ilk sırada yüzde 378,05 ile finansal kiralama faktoring yer aldı. Onu yüzde 57,86 ile turizm ve yüzde 57,08 ile inşaat izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 11,9 ve holding endeksi yüzde 23,4 değer kazandı.

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'sinin ise gerilediği dikkati çekti.