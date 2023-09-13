Borsa İstanbul'da volatil seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

9 işlem günü aralıksız 8000 puanın üzerinde kapanış yapan Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde aynı zamanda psikolojik seviye de olan 8000 puanın altını test etti. Uzmanlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar borsada sert fiyat hareketliliği beklenmediğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi 7977 - 8235 bant aralığında hareket ederken; gün sonunda yüzde 1,79 düşüşle 8013 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; kapanış saatinde sırasıyla yüzde 1,26 ve yüzde 1,30 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,74 ile metal, ana sanayi oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat ve Ereğli Demir Çelik oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8300 seviyesi direnç, 8000 puan destek konumunda bulunuyor.