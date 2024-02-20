Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
Borsa İstanbul, dün günü değer kaybıyla tamamlasa da, bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi ve kapanış rekorunu 9344 puana taşıdı. Bankacılık endeksi ise, güçlü bir performans göstererek yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.
Borsa İstanbul, dünkü değer kaybından sonra, haftanın ikinci işlem gününde yönünü tekrar yukarı çevirdi ve kapanış rekorunu yeniledi.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 değer kazanarak 9238 puandan başlarken; 9200 - 9351 puan arasında hareket etti. Endeks, gün sonunda yüzde 1,62 primle 9344 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 3,06 ve yüzde 1,82 oranında kazançla işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9300 ve 9400 seviyeleri direnç, 9200 ve 9100 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 9196 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 9404 puana taşıdı.