Borsa İstanbul'dan 'Borsa Yatırım Fonları' açıklaması: Süre uzatıldı

Borsa İstanbul'da 2017 yılından itibaren uygulanmakta olan Borsa Yatırım Fonları (BYF) işlemlerinden emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme ücretlerinin alınmaması uygulaması uzatıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında gerçekleştirilen Borsa Yatırım Fonları (BYF) işlemlerine ilişkin olarak Genel Müdür kararı ile 2017 yılından itibaren uygulanmakta olan BYF işlemlerinden emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme ücretlerinin alınmaması uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.