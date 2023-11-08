Hazine'den 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında, 5 yıl vadeli (14 Ocak 2029), 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sertifikanın kira oranı yüzde 8,5091, getiri oranı ise yüzde 8,5000 (UST + 394,4 baz puan) olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 14 Kasım'da hesaplara girecek.

İhraca 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı kadar talep gösterirken, kira sertifikasının yüzde 45'i Orta Doğu, yüzde 24'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu kira sertifikası ihracıyla, 2023 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu.