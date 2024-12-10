  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Doğan Burda Dergi Yayıncılık, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine 10 Ocak 2025'e kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere üç hissenin paylarına 10 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E, ENSRI.E ve PEKGY.E payları 11/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Herkes en çok o marka ve modeli tercih etti! En çok satan ikinci el araçlar belli olduHerkes en çok o marka ve modeli tercih etti! En çok satan ikinci el araçlar belli olduOtomotiv

 

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'sunu öldüren zanlı yakalandıABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'sunu öldüren zanlı yakalandıDünya

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsaya yeni bir şirket daha geldi
Borsaya yeni bir şirket daha geldi
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor