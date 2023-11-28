Borsa önemli seviyede tutundu

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamlarken; bankacılık endeksi, gelen yabancı kurumların olumlu raporları ile yüzde 6'ya yakın yükseldi. Analistler, BIST 100 endeksinin 8060 üzerinde tutunmasının kısa vadede kritik olacağını belirtirken; pozitif bir trend hareketi için hacim tarafının da desteklemesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca uzmanlar, büyüme döneminde yükseliş gösteren şirketler yerine sıkılaşma süreci ile birlikte gelir esnekliği olan, nakit tarafta problemi olmayan şirketlerin ön plana çıkabileceğini belirtti. Diğer taraftan, Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primlerinde gerileme sürerken; güne 339 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 değer kazanarak 8115 puandan başlarken; 8149 - 8046 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 0,17 düşüşle 8093 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Gün sonunda ise, sırasıyla yüzde 0,89 ve yüzde 0,26 düşüşle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8380 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.