Borsa, pozitif açılış sonrası negatif seyre geçti

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,99 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.817,56 puandan güne başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken, sektör endekslerinde de en çok kazandıran yüzde 0,87 ile taş toprak, en çok kaybettiren de yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Açılış sonrası, endeksin seyre negatife dönerken, 10.722,77 puana kadar geriledi. Şu sıralarda BIST 100 endeksi yüzde 0,40 oranında 42,66 puan ekside işlem görüyor.

Dün de satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 azalışla 10.796,57 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıkları açıklamasıyla ABD'de yükseliş görülürken, Asya borsaları karışık bir syere geçmişti. Powell'ın açıklamaları izlenmeye devam ediyor.

Teknik olarak endekste 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda görülüyor.