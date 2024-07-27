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Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri içinde geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran hisse yüzde 20,99 ile Agrotech Teknoloji oldu.

Haber Merkezi
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Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22-26 Temmuz haftasında yüzde 2,37 değer kaybederken, haftayı son işlem gününde sınırlı bir yükselişle 10.891,42 puandan tamamladı.

Aynı haftada bankacılık endeksi yüzde 6,70 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi 0,28 oranında kayıp yaşadı. En çok yükselen sektör endeksi de yüzde 4,52 oranında değer kazanan bilişim endeksi oldu.

En çok prim yapan hisse Agrotech Teknoloji oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi yüzde 20,99 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) oldu. Onu, yüzde 17,02 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 14,94 ile Arçelik (ARCLK) izledi.

En çok değer kaybeden hisse Aksa oldu

BİST 100 endeksinde en çok değer kaybeden hisse senedi de yüzde 14,69 ile Aksa Akrilik (AKSA) olurken, yüzde 11,78 ile Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve yüzde 10,60 ile Mavi Giyim (MAVI) oldu.

Yatırımcıların ilgisini en çok çeken hisseler

BİST 100 endeksinde yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerde 46 milyar 733 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) başı çekerken, onu 38 milyar 560 milyonla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 23 milyar 394 milyonla İş Bankası (ISCTR) izledi.

Borsanın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören piyasa değeri en yüksek şirketlerde başı 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding (KCHOL) çekerken, 524 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 416 milyar 70 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) onu izledi.

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