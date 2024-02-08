Borsa'da gong Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu için çaldı

Borsa İstanbul'da Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu için düzenlenen tanıtım törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kamu İhale Kurulu Üyesi Selami Korkmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Vekili Nazmi Zarifi Gürkan, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ve Takasbank Genel Müdürü Sungurlu ile birçok davetli katıldı.

Avşar Sungurlu, törende yaptığı konuşmada, Takasbank olarak sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunma vizyonları doğrultusunda tüm hizmetlerini, uluslararası standartlarda sunmaya ve sektörel dinamiklere uyumlu bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'nun 2021 yılında devreye alındığını ve Kamu İhale Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ihaleler kapsamında geçici elektronik teminat mektupları ve kefalet senetleri özelinde hizmet vermeye başladığını hatırlatan Sungurlu, platformun elektronik teminat mektuplarına ve kefalet senetlerine ilişkin pek çok işlemin gerçekleştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Sungurlu, 22 Ocak itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu ve Takasbank arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile elektronik kesin teminat mektupları ve kefalet senetlerinin Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu bünyesine taşındığını bildirdi.

Entegrasyon ile merkezi yönetim kapsamındaki idarelere sunulan kesin elektronik teminat mektuplarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce kayıt altına alınmasının sağlandığını ve tüm paydaşların destekleri ile gerçekleştirilen projenin faz-2 geçişinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Sungurlu, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen aşamada, Platform üzerinden elektronik ortamda düzenlenen teminat mektupları ve kefalet senetleri, etkin, verimli ve hızlı şekilde yönetilebilmektedir. Tüm bu teminat yönetim süreçlerinde Kamu İhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformu ile entegre çalışılmaktadır. Platformda bulunan etkin ve hızlı raporlama aracı sayesinde, en üst idarenin kendisine bağlı olan tüm idare ve alt idarelere ait verilere ulaşabilmesi sistemin önemli avantajları arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli husus da kamu teminat süreçlerinde ihale açılıncaya kadar idareler ve Takasbank’ın, istekli ve teminat bilgisine erişimlerinin kısıtlanmış olması ve bu sayede hem isteklinin hem de teminatın güvenliği ile gizliliğinin sağlanmış olmasıdır."

Sungurlu, Takasbank'ın hizmet verdiği piyasalarda, 17 farklı varlığı teminata alabilmeye olanak sağlayan güçlü ve teknolojik altyapıları ile projenin 3. fazı olarak diğer teminat türlerini de platforma taşımayı ve yeni teminatları sisteme dahil etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"Platform sayesinde kağıt kullanımı azalacak"

Muhasebat Genel Müdür Vekili Nazmi Zarifi Gürkan da projenin paydaşlarından biri olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Yürüttüğümüz bu proje, kamu mali yönetimindeki dijital dönüşüm süreçlerinin önemli bir dönüm noktasını simgelemektedir. Geleneksel teminat mektubu uygulamalarıyla ilgili iş ve işlem süreçlerinin daha etkin, daha verimli ve daha güvenli hale getirmek maksadıyla e-teminat mektubu uygulamasını projelendirdik ve bu projeyi geliştirdik." şeklinde konuştu.

Platformunun güvenliği ön planda tutan ve riski minimize eden teknolojiler ile desteklendiğini vurgulayan Gürkan, bu sayede e-teminat mektubu uygulamasının hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde kamu mali yönetiminde kullanılabileceğini belirtti.

Gürkan, e-teminat mektubu uygulamasıyla iletişimin hızlanacağına değinerek, "Platform sayesinde kağıt kullanımı azalacak işlemler daha şeffaf hale gelebilecektir. Böylece son günlerde özellikle sayın Bakanımızın yine üstüne basarak söylediği maliyetlerde tasarrufa giderek, kamu mali yönetimine önemli bir katkı sağlamış olacağız." dedi.

"Platform, e- ihale çalışmalarına ciddi bir katkı sağladı"

Kamu İhale Kurulu Üyesi Selami Korkmaz da teminat mektuplarının ve kefalet senetlerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması, muhataplarına sağlıklı bir şekilde iletilmesi, güvenle saklanmasını sağlayan platformun, e-ihale çalışmalarına ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Korkmaz, "Paydaşlarımızla 2 yıla aşkın bir süredir birlikte yürüttüğümüz platform sayesine, hem iş ve işlem maliyetleri azalmış, hem süreçler kısalmış, hem de sahtecilik gibi istenmeyen eylemler önlenmiştir. Saydamlığı ve rekabeti artıran elektronik ihaleler güvenlik bakımından daha da güçlenmiştir. Tüm bu olumlu etkilerin ihalelerin sözleşme aşamasına taşınması elbette önemli ve gereklidir. Bugün burada buluşmamızın vesilesi de bu yönde atılan adımdır." şeklinde konuştu.

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise platformu, müşterilerin çağın gereklerine uygun şekilde hız, maliyet avantajı gibi beklentilerini karşılamak ve finans sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Platform aracılığıyla 2023’te Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne 33 bin 600, Kamu İhale Kurumu’na 24 bin 174, özel sektöre ise 49 bin 705 adet elektronik teminat mektubu teslim edilmiştir." ifadesini kullandı.

"Faz-2 çalışmasıyla entegrasyon çok büyük oranda tamamlandı"

Takasbank Genel Müdürü Sungurlu, tören sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu İhale Kurulu'nun geçici teminat mektupları ve kefalet senetlerinin elektronik olarak oluşturulmasına yönelik düzenleme yaptığını anımsatarak, bunun sonucunda Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu projesinin ortaya çıktığını söyledi.

Platform öncesinde uygulama süreçlerinin hem zaman aldığını hem de takibinin zor olduğunu belirten Sungurlu, "Ayrıca, Kamu İhale Kurulu'nun söz konusu teminatları incelemesi ve teyit etmesi çok büyük bir operasyonel yük oluşturuyordu. Şimdi takip kolaylığı gelmiş oldu. İdareler, artık tek bir tuşa basarak hem kendi idarelerini hem de onlara bağlı alt idarelerinin teminat durumunu ekranda görebiliyor; bunlar üzerinde iade, kesinti, uzatma gibi işlemler de yapılabiliyor." diye konuştu.

Sungurlu, platform sayesinde işlemlerin çok kısa sürdüğünü ve sahtecilik ile kayıp çalıntı gibi olumsuzlukların ortadan kalktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faz-2 çalışmasıyla entegrasyon çok büyük oranda tamamlandı. Çünkü artık hem teminat mektubu hem kefalet senedi hem de devlet borçlanma senedi gibi varlıklar alınabiliyor. Bunlar da aslında teminatların çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Üçüncü fazın çalışmaları da devam ediyor. Takasbank'ın borsadaki işlemleri nedeniyle çok fazla sayıda varlığa teminat yönetim hizmeti verebiliyor. Yaklaşık 20'e yakın, altınından dövizine, yabancı tahvilleri, hisse senetleri gibi birçok varlık yönetimini yapabiliyor. Dolayısıyla artık platformun üçüncü fazında, diğer varlıkları da ekleyeceğiz. Böylece idareler, istedikleri teminatı seçebilecek. Projenin bu fazı kaldı ama dediğim gibi önemli ölçüde şuan çalışır vaziyette."

Sungurlu, platformun kamuya yönelik olduğunu ama vatandaşlar için de sistemler geliştirdiklerini belirterek, Tapu Takas ve Taşıt Takas sistemine e-Devlet'ten ulaşılabildiğini söyledi. Taşıt ve gayrimenkul alım-satımlarında, vatandaşların bu platformları kullanmasını tavsiyede eden Sungurlu, böylece sahtecilik, dolandırıcılık gibi olumsuz durumların önüne geçileceğini sözlerine ekledi.