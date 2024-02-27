Borsada kayıp ikinci gününde

Borsa İstanbul dün günü kayıpla tamamlarken, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlasa da sonrasında negatif tarafa geçti.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,19 değer kazanarak 9351 puandan başlarken; 9185 - 9351 puan aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.46 itibarıyla yüzde 1,22 kayıpla 9221 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,63 ve yüzde 0,55 düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9400 ve 9500 seviyeleri direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 9334 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9450 puana taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Brezilya'ya gitmesi bekleniyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda, cuma gününe kadar Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülürken, konuya ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olacak.