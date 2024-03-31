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Borsada yatırımcı sayısı geriledi

Borsada yatırımcı sayısı, geçen haftaki yükselişten sonra yeniden düşüşe geçti ve geçen hafta 8 milyon 291 bin 424 seviyesinden 8 milyon 225 bin 125'e geriledi.

Haber Merkezi
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Borsada yatırımcı sayısı geriledi
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 66 bin 299 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 291 bin 424 seviyesinden 8 milyon 225 bin 125'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,55 trilyon TL'den 12,52 trilyon TL'ye geriledi.

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