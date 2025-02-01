Borsada yatırımcı sayısı gerilemeye devam ediyor

Borsa İstanbul’da enflasyonla birlikte halka arzlardaki yüksek getiriler de geçen yıllar da hisse senedi yatırımcı sayısında yüksek artışlara sahne olmuştu. Getirilerin düşük kalmasıyla yatırımcı sayısında gerileme trendi devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ocak itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 6,82 milyona geriledi. Pay senedi yatırımcılarının portföy büyüklüğü ise 13,5 trilyon TL seviyesinde yatay seyretti.

Borsada yatırımcı sayısı 2023'te 8,5 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaşırken, 2024'ün ortalarına kadar yatay seyretmiş, Haziran 2024'ten sonra gerilemeye başlamıştı. Yatırımcı sayısındaki düşüş trendiyle borsada yatırımcı sayısı Kasım 2024'te 7 milyonun altına gerilemişti.

MKK verilerine göre, 2025 yılının ilk ayında dört halka arz gerçekleşti. Bu halka arzlara 1,44 milyon yatırımcı katılırken, toplam halka arz büyüklüğü de 10,36 milyar TL olarak gerçekleşti.