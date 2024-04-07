Borsada yatırımcı sayısı yeniden yükselişte

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada artış gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 5 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 263 bin 11 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 225 bin 125 seviyesinden 8 milyon 488 bin 136'ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise, 12,52 trilyon TL'den 12,86 trilyon TL'ye yükseldi.