Borsada yatırımcısına geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, jeopolitik gerilimlerden etkilenirken, veriler de yön belirlemede etkili oluyor. Yurt içinde faiz kararının öne çıktığı bir hafta geçirdi.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,93 oranında değer kaybı yaşarken, bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 5,70 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 0,07 oranındaki sınırlı bir değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan yüzde 9,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 11,31 ile Tekfen Holding (TKFEN) olurken, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım (BRYAT) ve yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 9,72 ile Akbank (AKBNK) gelirken, yüzde 8,11 ile Şok Market (SOKM) ve yüzde 7,40 düşüşle Anadolu Efes (AEFES) onu izledi.

İşlem hacim en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de 378 milyar 188 milyon TL olurken, 30 milyar 819 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 28 milyar 2 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 26 milyar 69 milyonu da Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre gerileyerek 7 trilyon 696 milyar 63 milyon TL’ye (224 milyar 853 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 465 milyar 780 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 447 milyar 586 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 369 milyar 840 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.