Borsaya bir şirket daha geldi: İlk işlem gününde geriliyor

Borsa İstanbul'da düzenlenen AHES GYO AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahid Hamza Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin her bölgesinde alt ve üstyapı projeleri hayata geçiren AHES Grup'un borsaya açılan ilk şirketi olan AHES GYO'nun halka arzı 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, AHES GYO'nun uzun yıllara dayanan tecrübesi ve sektördeki birikimiyle değerli gayrimenkul projeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Halka arzın şirket için önemine değinen Ergun, şunları kaydetti:

"AHES GYO borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının gücüyle büyüme yolculuğunda yeni bir ivme kazanmıştır. AHES GYO, bu halka arz ile kurumsallaşmasında, şeffaflıkta, marka değerinin artmasında, projelerinin finansmanında ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bu halka arzın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, kıymetli aracı kurumumuzun özverili uzmanlarına teşekkür ediyorum. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

"Bugün binlerce ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük"

AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi de tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. AHES Grup olarak 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ekşi, şöyle konuştu:

"Ailemizin, bayrağı devralan üçüncü kuşağı ile birlikte hız kesmeden eser meydana getirmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 40 yıldan fazladır ülkemizin her bölgesinde, eğitim, sağlık, spor, sanayi, konut ve altyapı olmak üzere birçok alanda ürettiğimiz eserleri halkımızın kullanımına sunduk. Şimdi ise AHES Grup olarak tüm tecrübe ve kazanımlarımıza halkımızı da ortak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2012 yılında kurulan şirketimiz AHES GYO ile daha geniş bir aileye sahip olmak için gerçekleştirdiğimiz halka arzımızı başarılı bir şekilde tamamlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bugün binlerce ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük. Şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan inancımızı ve ortaklık kültürüne bağlılığımızı halka arzımızla bir kez daha beyan etmiş olduk. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, yeni ortaklarımızdan da aldığımız güçle en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Halka arz yolculuğumuzda AHES GYO'ya güvenen her bir yatırımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."