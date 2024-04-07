Borsaya yeni bir şirket daha geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Rönesans Gayrimenkul'ün sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited’in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğü 4 milyar 503 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 10,08 olarak hesaplandı.

Tahsisat oranları yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara olarak belirlendi.

Halka arz gelirinin yüzde 60-65'i finansal borç geri ödemesi, yüzde 5-10'u ilişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi, yüzde 15-20 Maltepe ParkKonut Yatırımı ve yüzde 10-15'i işletme sermaye olarak değerlendirilecek.

Rönesans Gayrimenkul, hem toplam brüt kiralanabilir alan bazında (yaklaşık 640 bin m2) hem de adet bazında (12) Türkiye'nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda bulunuyor.