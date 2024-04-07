Bu hafta en çok hangi hisse kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.903,17 ve en yüksek 9.618,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,00 artarak 16 bin 370 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 200 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 309 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,35 değer kaybederek 31,9480 liraya, avro yüzde 1,39 azalışla 34,5710 liraya geriledi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,02 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,42 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

En çok prim yapan hisse Akbank

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank’ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,75 kazançla 2.391 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5 artışla 16 bin 370 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 1,35 azalışla 31,9480 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 34,5710 lira oldu.

Geçen hafta 41,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 azalarak 40,4150 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,87 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.