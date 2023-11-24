ÇATES halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

ÇATES Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile ÇATES Elektrik Üretim AŞ’nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ’ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 33 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek.

ÇATES’in halka arz sürecine liderlik edecek kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak belirlenirken; talep toplama 57,15 TL fiyatla gerçekleştirilecek. İnfo Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.

Halka arzdan elde edilecek gelir, ÇATES’in özkaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak. Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu Zonguldak’ta bulunan ÇATES, düzenli temettü geliri sunmayı hedefliyor.

Halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan ÇATES Genel Müdürü Hamdi ALP, şirketin potansiyeline güvendiğini belirterek, şunları söyledi:

“ÇATES Zonguldak’ta, ülkemizdeki taş kömürü rezervlerinin en zengin olduğu lokasyonda bulunuyor. Aynı zamanda; deniz kıyısındaki konumu ile ithal kömüre erişim avantajı ve bu sayedeki kaynak çeşitliliği potansiyeli ile de ülkemizin enerji haritasının sürekliliği adına kritik önem taşıyor. ÇATES’in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu değeri yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle; bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”