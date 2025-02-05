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Destek Faktoring payları yarın işlem görmeye başlayacak

Destek Finans Faktoring payları 6 Şubat tarihinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Haber Merkezi
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Destek Faktoring payları yarın işlem görmeye başlayacak
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Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket'in sermayesini temsil eden 333.333.333 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen 83.333.333 TL nominal değerli Şirket payları 06/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,98 TL baz fiyat, "DSTKF.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

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