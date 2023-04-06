Doğan Holding ile Adilbey Holding birleşmesinde geri sayım

Doğan Holding daha önce kamuya yaptığı açıklamalarda Doğan Holding hisseleri dışında hiçbir varlığı olmayan Adilbey Holding'in tüm aktif-pasifiyle külliyen devralınacağını duyurmuş fakat bu devir işleminin hangi finansal tablolar üzerinden gerçekleşeceği belirtilmemişti.

Bugün KAP'a yapılan yeni bir açıklamayla bu birleşmenin 2022/12 finansal tabloları üzerinden gerçekleşeceği açıklandı. Böylece şirketin (DOHOL) toplam 2 milyar 616 milyon 938 bin 288 TL'lik sermayesinde birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olmayacak.



Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 06.04.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli Kararı'nda belirtilen ve 23.12.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089344) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotların esas alınması kararından rücu edilerek;

Yukarıda bahsi geçen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli Kararına konu; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği' hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu", "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar' başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; Şirketimizin 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının esas alınmasına karar vermiştir.