Enda Enerji Holding'den halka arz başvurusu

Enda Enerji Holding halka arz için SPK'ya başvurdu. Enda’nın halka arzı için Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ yetkilendirildi.



Sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonu; bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak olan Enda, borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.



Enda bünyesinde bulunan Hidrolik (“HES”), Rüzgâr (“RES”), Jeotermal (“JES”) ve halen proje çalışmaları devam eden Güneş (“GES”) dahil yenilenebilir kaynak çeşitliliği olan santraller Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alıyor.