Halka arz gelirinin tamamı yeni yatırımlara

ŞEBNEM TURHAN

Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, net nakit pozisyonunda bir şirket olarak halka arz gelirinin tamamını yeni yatırımların finansmanı için kullanacaklarını söyledi.

EKONOMİ’ye konuşan Tuncay, Enda’nın mevcut çıkarılmış sermayesinin 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet payın halka arzı Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Tuncay’ın verdiği bilgilere göre 5-6-7 Şubat tarihlerinde, 1,00 TL nominal değerdeki bir pay için 17,44 TL’den talep toplanacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 22,4 olacak. Tahsisat grupları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 80, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 olarak belirlendi. Halka arzın tamamının gerçekleşmesi halinde ise brüt halka arz büyüklüğü 1 milyar 744 milyon TL olacak. Ayrıca, şirket ve şirket sermayesinin yüzde 94,47’sini oluşturan pay sahipleri tarafından bir yıl süre ile halka arz fiyatının altında, altı ay süre ile hiçbir şekilde borsada paylarının satılmayacağı da taahhüt edildi.

Yurtiçi ve dışında satın almalar olabilir

2021 sonu itibariyle yüzde 23,2 olan borçluluk oranını 2023 sonu itibarıyla negatife döndüğünü belirten Tuncay, “Ciddi bir pozitif gelişme var burada. Nakit pozisyonumuz da çok güçlü. 2024/06 itibarıyla da yaklaşık 368 milyon TL net nakit pozisyonumuz bulunmakta. Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını şirketin orta uzun vadeli büyüme hedefleri çerçevesindeki yeni yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi 500 MWe’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da bugünkü şartlarda büyüklük anlamında ilk 20 şirket arasında olma hedefi anlamına geliyor. Yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe şirkete değer katacak yatırım fırsatlarının ve satın almaların finansmanı dahil her türlü büyüme opsiyonlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Tuncay, halka arzı ertelemeyi hiç düşünmediklerini uzun süredir bu halka arz için hazırlandıklarını dile getirerek “Doğru zamanda olduğuna ve halka arzın başarılı bir şekilde sonuçlanacağına dair inancımız tam” diye konuştu.