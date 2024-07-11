Hisse senetlerinin seçiminde en etkili analiz yöntemleri ve araçları neler?

Hisse senedi seçiminde doğru ve hızlı karar vermek önemlidir. Bunun için de yatırımcıların şirket hakkında en detaya kadar bilgileri araştırması ve verilerini analiz etmesi gerekir. Analiz yöntemlerine genel bir bakış atarsak:

1. Temel Analiz: Şirketin tekil analizinde: finansalları; geçmiş performansları, büyümeleri, kârlılıkları incelemek, şirketin sektöre göre yapısını analiz etmek, piyasadaki değerleme oranlarına bakmak vb analizleri içinde barındırır. Yatırım kararı alınmadan önce derinlemesine incelenmelidir.

2. Teknik Analiz: Geçmişte yaşanan ve gelecekte beklenen her bilginin fiyatın içinde olduğunu ve fiyat grafiklerine bakarak gelecekte şirketin performansını ölçebileceğini söyler. Trendler, formasyonlar, hacimsel anlamda yorumlar, indikatörler gibi konuları içinde barındırır. Bunun için de özellikle indikatörlerden stratejinize uygun olduğunu düşündüklerinizi, formasyon anlamında sinyal olarak belirlediklerinizi takip etmeniz gerekir. Temel analizle bir bağlantısı olmasa da temel tarafta bulduğunuz değerin fiyata yansıyıp yansımadığını inceleyebilmek için kritiktir, çok fazla göz ardı etmemek gerekir.

3. Endeks/Sektör Analizi: Bir şirket analizi dışında, piyasada ucuz kalmış endeksleri ya da sektörleri bulmak ve o sektör özelinde şirket analizi yapmak yatırımcılara kazandıracak yöntemlerden bir tanesidir. Bunun için de endeksleri ya da sektörleri değerleme çarpanlarına göre incelemek bunlardan bir tanesidir.

4. Ortak ve İştirakler: Halka açık şirketlere duyulacak güven şirketin kurumsal yapısından gelir. Şirkette hâkim ortak kim? Yönetim kurulunda kimler var? Halka açıklığı hangi oranda? Bir şirketin patron şirketi olup olmadığını anlayabilmek için bu veriler önemlidir. Bu verileri anlayabilmek için de şirketin ortaklık yapısını, ortaklık yaptığı diğer şirketleri incelemek, şirketi tanıyıp, analiz ederken belki de ilk kriterdir. Göz ardı edilmemesi gerekir.

5. Yabancı İşlemleri: Borsaya yabancı yatırımcı girişi her zaman ön plandadır. Yabancı yatırımcının gelmesi, borsaya olan güvenin arttığını ve borsada oluşacak işlem hacminin artacağını gösterir. Bu da kritik bir noktadır ve yabancı ilgisi de borsa özelinde takip edilmelidir.

6. Açığa Satış: Açığa satışlar her ne kadar şu an yapılmıyor olsa da hisselerin fiyatlarında baskı yaratacağından dolayı atlanmamalıdır. Bu verileri incelemek, analiz etmek size alacağınız pozisyonda yardımcı olacaktır.

7. Geri Alımlar: Hisselerin hâkim ortakları, yönetim kurulları, şirketin piyasa değerinin olması gerekenden düşük olduğunu düşünerek geri alım programı açıklayabilirler. Ne kadar geri alım yapacakları, bu geri alım için en kadarlık bir fon ayırdıkları, programın bitmesine ne kadar kaldığı gibi veriler hisseye daha fazla güven verdiren geri alımlar ve analizi için önemlidir.

8. Takas Analizi: Özellikle kısa vadede takip edilerek piyasada şirkete dair bir ilginin olup olmadığını anlamak için kullanılır. Mercek altına aldığınız hissede hangi kurumların ilgisi var, piyasadaki likiditesi nasıl, hangi kurumlar satarken alıcı tarafında kimler var. Bu soruların cevabı için takas analizi kullanılır ve kısa vade işlemlerde fayda sağlayabilir.

9. Haberler: Beklenmedik bir temettü ödemesi, ciro üzerinde görece etkili yeni iş ilişkisi, açıklanacak bir geri alım programı vb. şirketin piyasada olumlu algılanacağı haberler anlık pozisyonlarda size para kazandırabilir. Şirkete dair sadece KAP değil basın tarafında da çıkacak haberler beklenti yaratabilir. Haberlerin takibi de hem kısa hem uzun vadede yatırımcılar için kritiktir.

10. Risk-Getiri İncelenmesi: Şirket seçimi yaparken ya da performans analiz edilirken her zaman sadece getiriye bakmak yanılgılara yol açabilir. Özellikle volatilite(oynaklık) kavramının da göz ardı edilmemesi gerekir. Şirketlerin volatilitesine göre getirisini ölçen performans ölçütleri her zaman incelenmelidir. Bu oranlar sizlere temel prensiplerden “riske göre getiri” olgusunun yorumlanmasına yardımcı olacaktır.

Acele etmeyin, fırsatlar hiç bitmez!

Bu analiz türlerini derinleştirebilir, çoğaltabilir ya da hepsini bile tek başlık altında toplayabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun bu analiz türlerini bilmek, incelemek, geliştirmeye çalışmak siz yatırımcılara tartışmasız çok faydalı olacaktır. Yatırım yapmadan önce acele etmeyin. Fırsatlar bitmeyecektir. Tecrübeyi kazanırken yanlış adımlar atmamak adına bilgilenmek ve bilgiyi analiz etmek için harcayacağınız zamanı boşa saymayın. Karar vermeden önce bakılacak şeyler zor, karmaşık ve zaman alıcı görülebilir.

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