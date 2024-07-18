Işık Ökte borsa yatırımcısını 4 maddede uyardı: Negatif ayrışan sektörleri açıkladı

“Borsada tarihi bir 2024 yaşarken, önemli gördüğüm gerçekleri yazma gereği hissettim” diye paylaşımına başlayan Işık Ökte, özellikle 2009-2010 yıllarındaki getirilerle yaptığı karşılaştırmalarla ilgi çekti.

Ökte’nin iş hayatına yönelik sosyal medya platformu LinkenIn’de yaptığı paylaşımda, borsadaki sektörel değerlendirmeler ilgi çekti:

“Ana endeksimizin 6,5 aylık dolar bazlı getirisi %35 iken (temettü dahil) 2009-2010’dan beri görmediğim ayrışmalar yaşıyoruz.

31 sektör endeksi içinde piyasadan %15 ve üzeri pozitif ayrışan sadece 5 sektör endeksi varken, ne yazık ki %15 ve üzeri negatif ayrışan 15 endeks var! Neredeyse yarısı.”

İşte pozitif ve negatif ayrışan sektörler

Ökte’nin paylaşımındaki veriler de şu şekilde oldu:

“Piyasadan %15 ve üzeri pozitif ayrışan sektörler:

1. İletişim %75 (TTKOM %84 / TCELL %74)

2. Sigorta %74

3. Banka %70 (GARAN %113)

4. Ticaret %55 (MAVI %113)

5. Gıda %52 (ULKER %104 / AEFES %96)

Piyasadan %15 ve üzeri negatif ayrışan sektörler:

1. Spor %19

2. Metal eşya makina %18

3. Sınai %16

4. GYO %16

5. Madencilik %16

6. Metal ana/demir çelik %15

7. Aracı kurumlar %9

8. Taş toprak/çimento %9

9. Elektrik %9

10. KOBİ %5

11. Yatırım ortaklıkları %5

12. Kimya %4

13. Kâğıt %4

14. İnşaat %4

15. Halka arz %1 (maalesef, en kötü sektör endeksi XHARZ devam ediyor.)”

2009-2010 döneminin benzerlikleri

Ökte, paylaşımına önemli tarihsel verilerle devam ederken, başrolde 2008 Küresel Finans Krizi ve sonrasında borsada yaşanan ralli vardı:

“Küresel finans krizi (‘’GFC’’) sonrası başlayan hisse rallisinde, hatırlayanlarınız olacaktır: 20 aylık dönemde (Mart 2009-Kasım 2010) borsamız dolar bazında %265 yükselmişti:

1. Bankalar %387 ralli yaparken, sınaiden %150, hizmetlerden %230 pozitif ayrışmıştı.

2. Bazılarınızın yeni duyduğu “bankası olmayan ağlar” tabiri o zaman sözlüğe girmişti.

3. THYAO, 20 ayda 37 cent seviyesinde 3,10 dolara ralli yapmış (%738), sektörde bazı abilerimiz THYAO/XBANK kazançlarıyla, Ege’de arsalar, evler alarak, erken emeklilik dönemlerine girmişlerdi.

4. Aynı bu sene olduğu gibi, mevduatta, gayrimenkulde, dövizde kalanlar için uykusuz geceler olmuş, hareketin sonlarında alım yapanlar da 2,5 sene bellerini doğrultamamıştı.”

“Bunları neden anlattım?”

Işık Ökte, paylaşımında tüm veriler sonrasında, bir piyasa profesyoneli tadında önemli tavsiyelerde de bulundu.

“Bunları neden anlattım?” diyen Ökte, takipçilerinden “%35 dolar getirisine karşı” portföylerinin zararda olduğuna yönelik aldığı mesajlarda üzüldüğünü belirtirken, yatırımcılara hak vererek şunları söyledi:

“Haksız da değilsiniz! Ana endeksimizin 26 hissesi bu sene para kaybettirirken bile (6 enerji/6 inşaat/3 elektrik) 2009-2010 tarihi günlerini yaşama, 5,1 dolar tarihi zirve görme isteğimiz var ve değişmeyecek. Ancak, kısa vadede (yaklaşık 1 yıl) zor. Ne aynı küresel likidite dönemi var önümüzde, ne de ülkemiz aynı konumda. 6,5 ayda 1,8 milyar dolar net yabancı satışı var.”

Portföylerini kendi yönetenlere 4 önemli tavsiye

Ökte, böyle zor dönemlerde yatırımcının ne yapması gerektiğini de sıraladı:

“Böyle zor bir ortamda (Gelişmekte olan ülkelerin 2024’te en iyi performansına zor ortam diyorsun ‘embesil’ diyenleriniz olacaktır ve haklısınız. Ancak yukarıda açıklamaya çalıştım) Al/sat yapmayıp, portföylerini kendi yönetenlere 4 kısa tavsiyem olacak:

1. Sektörlerinizi, hisselerinizi seçerken aracı kurumların araştırma birimlerinden, yatırım danışmanlarından destek alın. Katalizör ve risk faktörü konuşmadan geçmeyin!

2. 7 yaşında bir çocuğa, yalın Türkçe ile bir hissenizi neden taşıdığınıza dair açıklama yapamayacak hissediyorsanız: O hisseyi taşımayın!

3. Temel analiz bilmiyorsanız; öğrenecek zamanım yok, bilanço inceleyecek, rölatif sektör içi analizler yapacak vaktim yok diyorsanız: Lütfen fonlara yönelin ve TEFAS’ı öğrenin.

4. “Momentum trader” tarzı portföy yapmayın.”