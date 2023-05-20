Kritik haftada yüksek volatilite riski

Borsa İstanbul’da seçim sonrası seyir birçok yatırımcı açısından hayal kırıklığı olabilir. Seçim ön-cesi alınan pozisyonların seçim sonrasında terse düştüğü görüldü. Haftanın başında teminat ta-mamlama çağrılarının 1.6 milyar TL seviyelerine kadar ulaşmış olduğu fakat çok kısa sürede bu rakamın 100 milyon TL’lerin altına hızla gerilediğini gördük.

Banka ve holding hisselerinde seçim öncesi alınan pozisyonların seçimin hemen ardından hızla satışa konulduğu görülürken, bu hisselerin yerini THY, Emlak Konut GYO gibi kamu hisselerinin ve özellikle seçim öncesinde sert düşüşler yaşanan hisselerin aldığı dikkat çekti.

Bankacılık endeksi hızlı pozisyon alan yabancıların daha da hızlı pozisyon kapatmasıyla bir haftada yüzde 21 değer kaybederken şampiyonluk yarışının sona yaklaşmasının etkisiyle spor hisseleri, sigorta endeksi, turizm endeksi ve gıda, içecek endeksi düşüşe en çok direnen hisseler oldu.

Banka ve holdingler çöktü

Geçen haftanın en çok düşüş gösteren hisse senedi İş Bankası C hissesi oldu. Yapı Kredi Bankası, Anadolu Efes, Garanti Bankası, Koç Holding, Akbank, Sabancı Holding hisseleri İş Bankası’nı izledi. En çok değer kazanan hisseler Saray Matbaacılık, Oncosem, Avrupa Yatırım Holding, Kiler Holding, SDT Uzay, Reysaş Taşımacılık oldu.

Merkez’in kararı hesapları bozdu

Hafta ortasından itibaren 4400’deki destek seviyelerinden borsa yeniden bir toparlanma girişi-minde bulunsa da Perşembe günü Merkez Bankası’nın bankaların kullandıracağı kredilere ek menkul kıymet tesisi zorunluluğu getirmesiyle bankalar öncülüğünde hisse senetleri yeniden çakıldı. Cuma günü her ne kadar Merkez Bankası bu kararının önemli bir bölümünden geri dönüş yapıldığını açıkladıysa da 19 Mayıs tatili nedeniyle kapalı olan piyasada henüz bu kararın etkisini gözlemlemek mümkün olmadı.

İlk gündem kredi kararından dönüşün yansıması

Bu nedenle de aslında bu haftanın ilk gündemi muhtemelen menkul kıymet tesisi kararındaki geri adımın borsaya yansımasını izlemek olacak. Analistler kararın geri alınmasının borsada yarıda kalan toparlanma çabasına geri dönüş getirebileceği inancında.

Bankaların konsolide karları tamamlanıyor

İkinci önemli gündem ise bankaların artık tamamlanacak olan konsolide bilanço açıklamaları. Özellikle aracı kurumların portföy değişiklikleri için analizlerini tamamlamaya başladığı dikkat çe-kiyor. Bu hafta birçok aracı kurumdan gelen son analizlerle model portföy güncellemeleri ve tav-siye değişikliklerinin gelebileceği belirtiliyor.

Yeniden seçim pozisyonları alınacak

Şüphesiz bu haftayı zaman açısından tam ortadan ikiye bölmek gerekecek. Çünkü önümüzdeki haftanın sonunda yani 28 Mayıs Pazar günü Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı oylaması için sandık başına gidecek. Bu nedenle Çarşamba gününden itibaren yeniden seçim sonucuna yönelik pozisyonların alındığı görülebilir. Yabancı yatırımcıların bir önceki haftaki deneyimlerinin kötü sonuçlanması nedeniyle yeniden hisse alım tarafında görülmesi zor olarak değerlendiriliyor. Fakat özellikle yeni anket sonuçları bu açıdan piyasanın yönü konusunda belirleyici olacak. Bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Fakat seçimin hemen öncesinde faize ilişkin bir indirim kararının gelmesi beklenmiyor. Fakat özellikle mevduat faizleri cephesindeki yükselişin borsadan yatırımcı çekmeye devam edip etmeyeceği açısından merakla beklenen bir haftaya giriyoruz.