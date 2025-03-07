Nasdaq işlemlerin 24 saat olmasını planlıyor

Nasdaq Başkanı Tal Cohen'e göre, ABD'nin ikinci büyük borsa operatörü haftanın beş günü genişletilmiş ticareti mümkün kılmayı planlıyor.

Cohen, LinkedIn'deki bir yazısında, düzenleyici onayı ve sektörün geri kalanıyla uyumu beklerken, 2026'nın ikinci yarısında 24 saat ticarete başlamayı beklediğini söyledi.

Cboe Global Markets Inc. geçen ay yaptığı açıklamada, düzenleyici onayı beklerken, hisse senedi borsasındaki ticareti haftada beş gün 24 saate çıkaracağını söyledi.

New York Borsası da hafta içi 22 saat işlem yapma planıyla ekim ayında kendi başvurusunu yapmıştı.

Cohen, farklı zaman dilimlerindeki perakende yatırımcıların ABD piyasalarına olan ilgisinin arttığına işaret etti. Yine de Cohen, piyasaların ve yatırımcıların genişleyen işlem saatlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek artan volatilite ve yüksek işlem maliyetleriyle ilişkili riskleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Cohen'e göre, gece ticaretindeki artışa rağmen, likidite bu saatlerde hala "önemli ölçüde düşük" kalıyor.

Cohen, Nasdaq'ın bu endişeleri ve riskleri azaltmak için diğer sektör katılımcılarıyla birlikte çalışacağını söyledi. Cohen, "Asıl soru 5/24 çalışan bir piyasa kurup kuramayacağımız değil, bunu bugün ABD sermaye piyasalarına olan yatırımcı güvenini güçlendirecek şekilde nasıl yapacağımızdır" dedi.