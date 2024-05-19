Onur Yüksek Teknoloji AŞ. halka arz oluyor

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun işlem görecek.

Onur Yüksek Teknoloji 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cengiz Dede’nin sahip olduğu 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Onur Yüksek Teknoloji’nin halka açıklık oranı 31,40%’dır. Toplamda 19 milyon 730 bin adet lot dağıtılacak.

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı kapsamında talepler 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.