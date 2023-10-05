Şeker Yatırım halka arz kararını revize etti

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarihli, 23-1/1-56 sayılı kararı ile pay halka arzı ihraç esaslarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir.

Bu karara göre, Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 17.500.000TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 52.500.000TL nominal değerli payların halka arzedilmesi planlanmaktadır."