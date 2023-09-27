Simit Sarayı'nın borsada işlem tarihi belli oldu

DMR Unlu Mamuller'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin payları 29 Eylül'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 TL/pay baz fiyat, "DMRGD .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."