THY 2023 ilk çeyrek trafik sonuçlarını açıkladı
Türk Hava Yolları, 2023 Ocak-Mart dönemi trafik verilerini paylaştı. Buna göre toplam yolcu sayısında yüzde 27.5, sefer sayısında yüzde 31.7, ücretli yolcu km'sinde yüzde 43.1 artış gerçekleşirken kargo ve posta taşıma tonajında yüzde 7.5 gerileme dikkat çekti. Yurtdışı uçuşlarda ise Uzak Doğu uçuşlarının dikkat çekici yükseliş görüldü
Ekonomim.com
Türk Hava Yoları, 2023 yılının ilk çeyrek trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaştı.
Açıklanan trafik verilerine göre THY, 2022'nin ilk çeyreğinde 30 bin 333 olan sefer sayısını 2023 aynı döneminde yüzde 31.7 artışla 39 bin 948'e yükseltti.
Arzedilen koltuk kilometresinde yüzde 32.4'lük artışla 18 milyar 256 milyon km'ye ulaşan THY, en dikkat çekici artış oranını dıştan dışa transfer yolcu sayısında gerçekleştirdi. 2022/03 döneminde dıştan dışa 1 milyon 502 bin yolcu taşımış olan THY, 2023/03'te ise bu sayıyı yüzde 67.8 artışla 2 milyon 521 bin 162'ye yükseltti.
Kargo+Posta taşımasında ton bazında yüzde 7.5'lik düşüşle 142 bin tondan 132 bin tona düşen THY, yurtiçinde geçen yıla göre yolcu doluluklarında yüzde 9.5'lik bir gerileme de yaşadı. Fakat yurtdışında doluluklar yüzde 7.9 artışla yüzde 74'ten yüzde 82'ye yükseldi. Kargoda düşüşün ise özellikle Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Uzak Doğu kaynaklı olduğu dikkat çekti.
Yurtdışı uçuşlarda yolcu km bazında en yüksek oransal artış yüzde 90 ile Uzakdoğu uçuşlarında oldu. En düşük artış ise yüzde 16.9 ile iç hatlarda yaşandı.
|TOPLAM
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Konma Sayısı(Yolcu Seferleri)
|30.333
|39.948
|31,7%
|Arzedilen Koltuk Km ('000)
|13.784.344
|18.256.854
|32,4%
|Ücretli Yolcu Km ('000)
|10.443.386
|14.946.729
|43,1%
|Yolcu Doluluk Oranı (%)
|75,8%
|81,9%
|6,1 pt
|Yolcu Sayısı
|4.790.860
|6.110.213
|27,5%
|Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı
|1.502.921
|2.521.162
|67,8%
|Kargo + Posta (Ton)
|142.746
|132.072
|-7,5%
|Uçak Sayısı
|373
|411
|10,2%
|Koltuk Kapasitesi
|75.459
|83.344
|10,4%
|Uçulan Nokta (Şehir Bazında)
|329
|337
|2,4%
|Uçulan Km ('000)
|65.623
|83.994
|28,0%
|Uçulan Saat
|102.251
|133.345
|30,4%
|YURT İÇİ
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Konma Sayısı(Yolcu Seferleri)
|12.508
|15.767
|26,1%
|Arzedilen Koltuk Km ('000)
|1.446.832
|1.886.414
|30,4%
|Ücretli Yolcu Km ('000)
|1.261.321
|1.465.994
|16,2%
|Yolcu Doluluk Oranı (%)
|87,2%
|77,7%
|-9,5 pt
|Yolcu Sayısı
|1.876.753
|2.108.429
|12,3%
|Kargo + Posta (Ton)
|4.926
|4.649
|-5,6%
|Uçulan Km ('000)
|8.286
|10.803
|30,4%
|YURT DIŞI
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Konma Sayısı(Yolcu Seferleri)
|17.825
|24.181
|35,7%
|Arzedilen Koltuk Km ('000)
|12.337.512
|16.370.440
|32,7%
|Ücretli Yolcu Km ('000)
|9.182.065
|13.480.735
|46,8%
|Yolcu Doluluk Oranı (%)
|74,4%
|82,3%
|7,9 pt
|Yolcu Sayısı
|2.914.107
|4.001.784
|37,3%
|Dıştan Dışa Transfer Hariç Yolcu Sayısı
|1.411.186
|1.480.622
|4,9%
|Kargo + Posta (Ton)
|137.819
|127.423
|-7,5%
|Toplam yurtiçi ve yurt dışı trafik verileri tüm seferleri kapsamaktadır.
|Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1-31 Mart tarihleri arasında icra edilen ücretsiz kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 13 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir.
|Ücretli Yolcu Km ('000)
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Orta Doğu
|938.162
|1.320.564
|40,8%
|Avrupa
|2.669.688
|3.432.041
|28,6%
|Uzak Doğu
|1.841.336
|3.504.452
|90,3%
|K. Amerika
|1.996.339
|2.655.348
|33,0%
|Afrika
|1.022.227
|1.311.586
|28,3%
|O. & G. Amerika
|671.026
|985.211
|46,8%
|İç Hatlar
|1.250.200
|1.462.068
|16,9%
|TOPLAM
|10.388.977
|14.671.271
|41,2%
|Arzedilen Koltuk Km ('000)
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Orta Doğu
|1.198.704
|1.729.487
|44,3%
|Avrupa
|3.298.945
|4.340.126
|31,6%
|Uzak Doğu
|2.717.247
|4.036.465
|48,5%
|K. Amerika
|2.800.356
|3.135.446
|12,0%
|Afrika
|1.437.958
|1.704.654
|18,5%
|O. & G. Amerika
|841.014
|1.099.687
|30,8%
|İç Hatlar
|1.435.711
|1.874.745
|30,6%
|TOPLAM
|13.729.935
|17.920.610
|30,5%
|Yolcu Doluluk Oranı (%)
|2022
|2023
|Değişim (puan)
|Orta Doğu
|78,3%
|76,4%
|-1,9 pt
|Avrupa
|80,9%
|79,1%
|-1,8 pt
|Uzak Doğu
|67,8%
|86,8%
|19,1 pt
|K. Amerika
|71,3%
|84,7%
|13,4 pt
|Afrika
|71,1%
|76,9%
|5,9 pt
|O. & G. Amerika
|79,8%
|89,6%
|9,8 pt
|İç Hatlar
|87,1%
|78,0%
|-9,1 pt
|TOPLAM
|75,7%
|81,9%
|6,2 pt
|Yolcu Sayısı
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Orta Doğu
|554.150
|721.620
|30,2%
|Avrupa
|1.451.192
|1.903.907
|31,2%
|Uzak Doğu
|317.440
|537.473
|69,3%
|K. Amerika
|219.138
|289.753
|32,2%
|Afrika
|273.672
|333.135
|21,7%
|O. & G. Amerika
|61.661
|90.203
|46,3%
|İç Hatlar
|1.863.103
|2.102.407
|12,8%
|TOPLAM
|4.740.356
|5.978.498
|26,1%
|Kargo & Posta (ton)
|2022
|2023
|Değişim (%)
|Orta Doğu
|12.681
|10.637
|-16,1%
|Avrupa
|42.576
|39.320
|-7,6%
|Uzak Doğu
|48.363
|44.452
|-8,1%
|K. Amerika
|17.513
|15.643
|-10,7%
|Afrika
|10.944
|11.576
|5,8%
|O. & G. Amerika
|4.695
|3.712
|-20,9%
|İç Hatlar
|4.926
|4.647
|-5,7%
|TOPLAM
|141.699
|129.987
|-8,3%
|Yukardaki tabloda yer alan veriler tarifeli ve ilave seferleri kapsamaktadır, hac ve özel kira seferler hariçtir.