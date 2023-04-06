THY 2023 ilk çeyrek trafik sonuçlarını açıkladı

Ekonomim.com

Türk Hava Yoları, 2023 yılının ilk çeyrek trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaştı.

Açıklanan trafik verilerine göre THY, 2022'nin ilk çeyreğinde 30 bin 333 olan sefer sayısını 2023 aynı döneminde yüzde 31.7 artışla 39 bin 948'e yükseltti.

Arzedilen koltuk kilometresinde yüzde 32.4'lük artışla 18 milyar 256 milyon km'ye ulaşan THY, en dikkat çekici artış oranını dıştan dışa transfer yolcu sayısında gerçekleştirdi. 2022/03 döneminde dıştan dışa 1 milyon 502 bin yolcu taşımış olan THY, 2023/03'te ise bu sayıyı yüzde 67.8 artışla 2 milyon 521 bin 162'ye yükseltti.

Kargo+Posta taşımasında ton bazında yüzde 7.5'lik düşüşle 142 bin tondan 132 bin tona düşen THY, yurtiçinde geçen yıla göre yolcu doluluklarında yüzde 9.5'lik bir gerileme de yaşadı. Fakat yurtdışında doluluklar yüzde 7.9 artışla yüzde 74'ten yüzde 82'ye yükseldi. Kargoda düşüşün ise özellikle Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Uzak Doğu kaynaklı olduğu dikkat çekti.

Yurtdışı uçuşlarda yolcu km bazında en yüksek oransal artış yüzde 90 ile Uzakdoğu uçuşlarında oldu. En düşük artış ise yüzde 16.9 ile iç hatlarda yaşandı.