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THY 2023 ilk çeyrek trafik sonuçlarını açıkladı

Türk Hava Yolları, 2023 Ocak-Mart dönemi trafik verilerini paylaştı. Buna göre toplam yolcu sayısında yüzde 27.5, sefer sayısında yüzde 31.7, ücretli yolcu km'sinde yüzde 43.1 artış gerçekleşirken kargo ve posta taşıma tonajında yüzde 7.5 gerileme dikkat çekti. Yurtdışı uçuşlarda ise Uzak Doğu uçuşlarının dikkat çekici yükseliş görüldü

Haber Merkezi
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Ekonomim.com

Türk Hava Yoları, 2023 yılının ilk çeyrek trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaştı.

Açıklanan trafik verilerine göre THY, 2022'nin ilk çeyreğinde 30 bin 333 olan sefer sayısını 2023 aynı döneminde yüzde 31.7 artışla 39 bin 948'e yükseltti.

Arzedilen koltuk kilometresinde yüzde 32.4'lük artışla 18 milyar 256 milyon km'ye ulaşan THY, en dikkat çekici artış oranını dıştan dışa transfer yolcu sayısında gerçekleştirdi. 2022/03 döneminde dıştan dışa 1 milyon 502 bin yolcu taşımış olan THY, 2023/03'te ise bu sayıyı yüzde 67.8 artışla 2 milyon 521 bin 162'ye yükseltti.

Kargo+Posta taşımasında ton bazında yüzde 7.5'lik düşüşle 142 bin tondan 132 bin tona düşen THY, yurtiçinde geçen yıla göre yolcu doluluklarında yüzde 9.5'lik bir gerileme de yaşadı. Fakat yurtdışında doluluklar yüzde 7.9 artışla yüzde 74'ten yüzde 82'ye yükseldi. Kargoda düşüşün ise özellikle Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Uzak Doğu kaynaklı olduğu dikkat çekti.

Yurtdışı uçuşlarda yolcu km bazında en yüksek oransal artış yüzde 90 ile Uzakdoğu uçuşlarında oldu. En düşük artış ise yüzde 16.9 ile iç hatlarda yaşandı. 

  TOPLAM    
2022 2023 Değişim (%)    
Konma Sayısı(Yolcu Seferleri) 30.333 39.948 31,7%    
Arzedilen Koltuk Km ('000) 13.784.344 18.256.854 32,4%    
Ücretli Yolcu Km ('000) 10.443.386 14.946.729 43,1%    
Yolcu Doluluk Oranı (%) 75,8% 81,9% 6,1 pt    
Yolcu Sayısı 4.790.860 6.110.213 27,5%    
Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı 1.502.921 2.521.162 67,8%    
Kargo + Posta (Ton) 142.746 132.072 -7,5%    
Uçak Sayısı 373 411 10,2%    
Koltuk Kapasitesi 75.459 83.344 10,4%    
Uçulan Nokta (Şehir Bazında) 329 337 2,4%    
Uçulan Km ('000) 65.623 83.994 28,0%    
Uçulan Saat 102.251 133.345 30,4%    
  YURT İÇİ    
2022 2023 Değişim (%)    
Konma Sayısı(Yolcu Seferleri) 12.508 15.767 26,1%    
Arzedilen Koltuk Km ('000) 1.446.832 1.886.414 30,4%    
Ücretli Yolcu Km ('000) 1.261.321 1.465.994 16,2%    
Yolcu Doluluk Oranı (%) 87,2% 77,7% -9,5 pt    
Yolcu Sayısı 1.876.753 2.108.429 12,3%    
Kargo + Posta (Ton) 4.926 4.649 -5,6%    
Uçulan Km ('000) 8.286 10.803 30,4%    
  YURT DIŞI    
2022 2023 Değişim (%)    
Konma Sayısı(Yolcu Seferleri) 17.825 24.181 35,7%    
Arzedilen Koltuk Km ('000) 12.337.512 16.370.440 32,7%    
Ücretli Yolcu Km ('000) 9.182.065 13.480.735 46,8%    
Yolcu Doluluk Oranı (%) 74,4% 82,3% 7,9 pt    
Yolcu Sayısı 2.914.107 4.001.784 37,3%    
Dıştan Dışa Transfer Hariç Yolcu Sayısı 1.411.186 1.480.622 4,9%    
Kargo + Posta (Ton) 137.819 127.423 -7,5%    
           
Toplam yurtiçi ve yurt dışı trafik verileri tüm seferleri kapsamaktadır.            
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1-31 Mart tarihleri arasında icra edilen ücretsiz kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 13 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir.
Ücretli Yolcu Km ('000) 2022 2023 Değişim (%)  
Orta Doğu 938.162 1.320.564 40,8%  
Avrupa 2.669.688 3.432.041 28,6%  
Uzak Doğu 1.841.336 3.504.452 90,3%  
K. Amerika 1.996.339 2.655.348 33,0%  
Afrika 1.022.227 1.311.586 28,3%  
O. & G. Amerika 671.026 985.211 46,8%  
İç Hatlar 1.250.200 1.462.068 16,9%  
TOPLAM 10.388.977 14.671.271 41,2%  
   
Arzedilen Koltuk Km ('000) 2022 2023 Değişim (%)  
Orta Doğu 1.198.704 1.729.487 44,3%  
Avrupa 3.298.945 4.340.126 31,6%  
Uzak Doğu 2.717.247 4.036.465 48,5%  
K. Amerika 2.800.356 3.135.446 12,0%  
Afrika 1.437.958 1.704.654 18,5%  
O. & G. Amerika 841.014 1.099.687 30,8%  
İç Hatlar 1.435.711 1.874.745 30,6%  
TOPLAM 13.729.935 17.920.610 30,5%  
   
Yolcu Doluluk Oranı (%) 2022 2023 Değişim (puan)  
Orta Doğu 78,3% 76,4% -1,9 pt  
Avrupa 80,9% 79,1% -1,8 pt  
Uzak Doğu 67,8% 86,8% 19,1 pt  
K. Amerika 71,3% 84,7% 13,4 pt  
Afrika 71,1% 76,9% 5,9 pt  
O. & G. Amerika 79,8% 89,6% 9,8 pt  
İç Hatlar 87,1% 78,0% -9,1 pt  
TOPLAM 75,7% 81,9% 6,2 pt  
Yolcu Sayısı 2022 2023 Değişim (%)  
Orta Doğu 554.150 721.620 30,2%  
Avrupa 1.451.192 1.903.907 31,2%  
Uzak Doğu 317.440 537.473 69,3%  
K. Amerika 219.138 289.753 32,2%  
Afrika 273.672 333.135 21,7%  
O. & G. Amerika 61.661 90.203 46,3%  
İç Hatlar 1.863.103 2.102.407 12,8%  
TOPLAM 4.740.356 5.978.498 26,1%  
   
Kargo & Posta (ton) 2022 2023 Değişim (%)  
Orta Doğu 12.681 10.637 -16,1%  
Avrupa 42.576 39.320 -7,6%  
Uzak Doğu 48.363 44.452 -8,1%  
K. Amerika 17.513 15.643 -10,7%  
Afrika 10.944 11.576 5,8%  
O. & G. Amerika 4.695 3.712 -20,9%  
İç Hatlar 4.926 4.647 -5,7%  
TOPLAM 141.699 129.987 -8,3%  
Yukardaki tabloda yer alan veriler tarifeli ve ilave seferleri kapsamaktadır, hac ve özel kira seferler hariçtir.      