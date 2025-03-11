Tuncay Turşucu 2025 beklentilerini anlattı: Borsada fiyatlamalar ikinci çeyrekten sonra iyileşebilir

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul'un, 18 Temmuz 2024’te gördüğü tarihi gün içi zirvesi olan 11 bin 252 puan seviyesinden bu yana, 10 bin puan ile sınavı devam ediyor. BIST100 endeksi, yaklaşık 3 aydır dar bir bant aralığında hareket etse de, geçen hafta küresel piyasalardan ayrışarak hızlı bir yükseliş yaşadı ve bir haftada yatırımcısına yüzde 9 kazandırdı. Bu değer kazancının sebebi olarak ise, beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararı öne çıkıyor.

Borsada en kötünün geride kalıp kalmadığı yatırımcıların öncelikli sorusu olurken; uzmanların görüşleri, borsada iyileşmenin 2025 yılının ikinci yarısında daha belirgin olacağı yönünde ağırlığını gösteriyor. Bu değerlendirmelerin öne çıkan sebepleri olarak, enflasyonda düşüşün belli bir seviyeye gelmesinin ve borsanın en büyük rakibi olan faizde belirgin bir düşüşün, ikinci yarıda olabileceği gösteriliyor.

Şubat enflasyonu beklentilerin altında

Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yüzde 5,03 ile piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelirken, şubatta aylık enflasyon yüzde 2,27 ile beklentilerin çok altında gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise, 20 ay sonra ilk kez yüzde 40 seviyesinin altına geriledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat’ta gerçekleşen yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda, beklentilerin aksine 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarıldığını duyurdu. Karahan sunum sonrasında, ilerleyen toplantılarda faiz indirimine ara vermeleri olasılığına dair soruya, "İndirim için alan açıldı. Otopilotta değiliz. Veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alan var ama ihtiyatlı olmak önemli. Görünümü bozmayacak şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi?

2024 Aralık toplantısında 250 baz puanlık indirimle, 22 ay sonra faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, böylelikle 2024 Mart ayında gerçekleştirdiği son faiz artırımının ardından, 8 ay sonra para politikasını değiştirmişti. Banka, ocak ve mart ayı toplantılarında da politika faizinde indirime devam etti ve üç ayda toplam 750 baz puan indirim yapmış oldu. 2025 yılında toplam 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek olan Merkez Bankası'nın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da. Bankanın faiz indirimlerine devam edeceği öngörülürken, indirimlerde vites küçültmesi ise potansiyel beklenti.

Politika faizindeki gerilemenin devam etmesiyle de, birikimini mevduatta tutan yatırımcının borsaya yönelebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, faiz patikasına karar verirken veri odaklı hareket edileceğini her fırsatta belirten Merkez Bankası’nın, faiz indirimlerine karar verirken enflasyondaki düşüş eğiliminin oldukça önemli olduğunu da dikkat çekelim.

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, Borsa İstanbul’un dar banttaki sıkışıklığını değerlendirirken, yatırımcı profillerine yönelik tavsiyelerde de bulundu. Peki, hangi şirket ve sektörlerde potansiyel var; koruyucu olanlar hangileri; 2025’te reel getiri mümkün mü? Hepsi ve fazlası röportajımızda…

Borsa uzun süredir dar bantta hareket ediyor. Ne yöne bir kırılma bekliyorsunuz?

Borsa İstanbul bir süredir 10250 ile 9500 arasına sıkışmış durumda. Bu dar bandın yukarı kırılmasını önleyen belli sebepler, faizin cazibesini koruması ve yerli yatırımcıların önemli oranda para piyasası fonlarına park etmiş olması, sanayi şirketlerinde oldukça zayıf bilançoların gelmeye devam etmesi. Aşağı kırılmasını önleyen en önemli neden ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine başlaması ile yılın ikinci yarısında ekonomide toparlanma beklentisinin piyasada olması ve değerleme olarak bakıldığında BIST100 hisselerinin oldukça cazip değerleme fiyatlarında bulunması.

Bu açıdan bakıldığında, borsa endeksinin bu sıkışık alanı yukarı doğru kırma potansiyelinin, daha yüksek olasılığa sahip olduğunu söylemek mümkün. Faiz indirimlerinin etkilerinin ekonomiye yansımaya başlaması ve piyasa algısında iyileşmelerin olmasıyla, faizlerin de belirli bir seviyeye gelmesi, hisse senedi piyasalarına yerli ve yabancı yatırımcıların girişi hızlanacaktır. Bu gelişmelerin yılın ikinci çeyreğinden sonra belirgin bir hal almasını bekliyorum.

Yatırımcı böyle ortamlarda ne yapmalı; dar banttaki hareketler alım fırsatı mı veriyor?

Böyle zamanlarda yatırımcı öncelikle kendi risk seviyesini iyi belirlemeli. Eğer düşük risk grubunda ise, bu süreçte hisse pozisyonu oldukça düşük olmalı ve portföyün büyük kısmı sabit getirili yatırım araçlarında değerlendirilmeli. Rüzgâr iyileşmeye başladığında, hisse pozisyonunu artırmalı. Eğer yüksek risk grubundaysa, bu süreçler sakin ve sabırlı bir şekilde bekleyerek geçirilmeli. Mümkünse zaman zaman alımlar yaparak lot sayısını artırmalı. Ancak bunun beklentisi yüksek şirketlerde olması lazım. Böylece rüzgâr dönüp beklentiler iyileştiğinde ve fiyatlar yükselmeye başladığında buna daha hazırlıklı olacaklardır.

Borsa İstanbul'da potansiyel gördüğünüz sektör ve şirketler hangileri?

Genel olarak hizmetler sektörü olarak ifade ettiğimiz ulaştırma ve gıda perakendeciliği, 2025 yılının ilk yarısında öne çıkabilir. Öne çıkan bir diğer sektör, sigorta olabilir. Sektördeki ocak verileri, büyümenin devam ettiğini gösteriyor. İletişim endeksinde ise, enflasyon fiyatlaması bilançolarda ivme kazanmış durumda. Bankacılık endeksinde kısmi bir yükseliş bekliyorum. Sanayi tarafında, çimento şirketleri yılın ilk yarısında gücünü koruyabilir. Türk Hava Yolları (THYAO), TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Turkcell (TCELL), Migros (MGROS), Anadolu Sigorta (ANSGR), Aksigorta (AKGRT), Çimsa Çimento (CIMSA), Mavi Giyim (MAVI), Ereğli Demir Çelik (EREGL) izlenebilecek şirketler olabilir.

Bunların dışında asıl fırsatlar, sanayi şirketlerinde bulunuyor. Ancak halen ekonomiden iyileşme sinyalleri almıyoruz. Sanayi tarafında üretimde artışlar, PMI verilerinde iyileşmeler ve sektör temsilcilerinden pozitif mesajlar gelmeye başlamasıyla güçlü yükselişler görebiliriz. Ancak borçluluk tarafında seçici olmakta fayda var.

Borsaya bugün girseniz hangi sektör ve şirketleri seçerdiniz? Koruyucu olarak gördükleriniz hangileri?

Bugün girecek olsam sigorta, lojistik ve ulaştırma, perakende ve demir çelik sektörlerini tercih edebilirdim. Bunlar, Türk Hava Yolları (THYAO), Anadolu Sigorta (ANSGR), Mavi Giyim (MAVI) ve Kardemir (KRDMD) olabilirdi. Koruyucu olarak gördüklerim, gıda perakendecisi ve savunma sanayi şirketleri olabilir.

Borsa İstanbul'un 2025 yılında reel getiri sağlamasını bekliyor musunuz ve sizce yılı hangi seviyelerden tamamlar?

Borsa endeksi olarak, 2025 yılında reel getiri konusunda bir yorum yapmak istemem. Ancak şirketler bazında, mutlaka ciddi getiri sağlayacak fırsatlar olacaktır. Her yıl borsa fırsatlarını verir ve reel getiri sağlayan şirketler hep mevcut olmuştur. İşin önemli kısmı, sizin bu fırsatları görmenizdir. Bu nedenle, araştırma yapan, okuyan ve takip eden, farkındalığı yüksek yatırımcılar bu fırsatlardan faydalanabilir. Yıl sonu için bir endeks seviyem mevcut değil. Çünkü bizler endekse değil, şirketlere yatırım yapıyoruz.